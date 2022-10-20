Археологи объявили об обнаружении места захоронения святого Николая в турецкой церкви святого Николая. Она располагается в провинции Анталья, пишет Heritage daily.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Святой Николай был раннехристианским епископом греческого происхождения из приморского города Миры в Малой Азии во времена Римской империи. Святой Николай совершил много чудес, но он также известен своей щедрой практикой дарения, из которой выросла концепция Санта-Клауса и Синтерклааса.

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В жизнеописании святого Николая говорится, что он спас трех девушек от принуждения к проституции, бросив им в окно мешок с золотыми монетами. Другие ранние истории рассказывают о том, как он усмирил шторм на море, спас трех невинных солдат от неправомерной казни и срубил дерево, одержимое демоном.

Другая известная поздняя легенда рассказывает, как он воскресил троих детей, которые были убиты и замаринованы в рассоле мясником, планировавшим продать их как свинину во время голода.

Спустя столетия после его смерти византийский император Феодосий II приказал построить Никольскую церковь на том месте, где святой Николай служил епископом. Его тело было эксгумировано и перезахоронено в церкви, но к 11 веку нашей эры его останки были вывезены и сохранены как священные реликвии в базилике Сан-Никола, расположенной в Бари, Южная Италия. Во время Первого крестового похода венецианские моряки снова вывезли большую часть его останков и перевезли их в Венецию, где они были помещены в базилику монастыря Сан-Николо-аль-Лидо.

В 1953 году осмотр фрагментов костей из Бари и Венеции показал, что они принадлежат одному и тому же человеку, хотя достоверность определения того, принадлежали ли они святому Николаю, неубедительна.

По словам Османа Эравшара, председателя Регионального совета Антальи по сохранению культурного наследия, гробница и саркофаг святого Николая были расположены в основании фрески с изображением Иисуса, где команда обнаружила первоначальный фундамент церкви и старинный мозаичный пол четвертого века нашей эры.

Новые данные свидетельствуют о том, что сходство церковного здания с Храмом Гроба Господня в Иерусалиме еще раз подтверждает их теорию, поскольку обе они имеют схожие архитектурные особенности, такие как недостроенный купол, что связывает святого Николая с историей распятия Иисуса и вознесения в Иерусалим.