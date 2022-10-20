В Ирландии нашли доисторическую гробницу

Каменное сооружение Каррайг-а-Мхайстин, обнаруженное много лет назад в ирландской гавани Корк, ученые наконец-то определили как мегалитический дольмен. Как пишет Irish Examiner, ранее эксперты не были уверены, было ли это доисторическим памятником или «глупостью» 19-го века.

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Новое исследование, проведенное археологом Майклом Гиббонсом, показало, что памятник на самом деле является мегалитическим дольменом. Памятник также состоит из небольшой камеры на западной стороне пирамиды. Рукотворная каменная груда, обозначающая могильный холм, имеет размеры 82 фута в длину и 15 футов в ширину. Пирамида из камней ранее не была найдена, так как находилась под водой.

Гиббонс считает, что остальная часть пирамиды может быть «частично погребена в устьевой грязи».

Неясно, когда именно уровень моря в этом районе поднялся, но считается, что он оставался стабильным в течение последних 2000 лет.

На острове есть еще одна гробница с приливным порталом.

В ирландском фольклоре портальные гробницы или дольмены часто были известны как Диармуид и ложе Грайне — место последнего упокоения беглой пары, которую по легенде преследовал муж Грайне Фионн мак Кумхейл.

Многие из них были построены недалеко от побережья; однако из-за движения плит в Атлантическом океане большинство из них не сохранились, в том числе единственная мегалитическая гробница острова Шеркин в городке Сливмор.