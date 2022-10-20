Ученые нашли замену пластику

Прозрачную древесину впервые получили в 1992 году, и с тех пор технологию неоднократно совершенствовали. Ее суть состоит в удалении из древесины лигнина (который и делает ее твердой и «деревянной») и в замене его на прозрачный полимер. Авторы работы провели комплексный экологический анализ этой технологии в сравнении с производством пластика и стекла. Оказалось, что производство прозрачной древесины с использованием хлорита натрия для удаления лигнина из древесины и пропитка ее эпоксидной смолой оказало гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем обычно используемые методы, основанные на использовании метакрилатного полимера (который также применяются при производстве акрилового оргстекла).