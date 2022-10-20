Ученые нашли замену пластику

Прозрачная древесина является экологичной заменой пластику. К таким выводам пришли авторы статьи, опубликованной в Science of The Total Environment.
«Прозрачная древесина может заменить экологически вредные пластмассы на нефтяной основе, такие как полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ), акрил, полиэтилен и т. д.», — сказал Продют Дхар, автор исследования и доцент Индийского технологического института.
Прозрачную древесину впервые получили в 1992 году, и с тех пор технологию неоднократно совершенствовали. Ее суть состоит в удалении из древесины лигнина (который и делает ее твердой и «деревянной») и в замене его на прозрачный полимер. Авторы работы провели комплексный экологический анализ этой технологии в сравнении с производством пластика и стекла. Оказалось, что производство прозрачной древесины с использованием хлорита натрия для удаления лигнина из древесины и пропитка ее эпоксидной смолой оказало гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем обычно используемые методы, основанные на использовании метакрилатного полимера (который также применяются при производстве акрилового оргстекла).
Анализ всего цикла производства и эксплуатации материала показал, что прозрачная древесина менее экологична, чем стекло, но все же более экологична, чем производство полиэтилена и других пластиков, что указывает на необходимость улучшения технологии производства. Однако стекло неприменимо там, где требуется устойчивость к ударам.
Ранее ученые придумали способ хранить водород в солях для нужд зеленой энергетики.