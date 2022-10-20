В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
33 минуты назад

Метеоритный поток Ориониды достигнет пика в ночь на 21 октября

Мир24иещё 1

В ночь на 21 октября после полуночи и до рассвета можно будет понаблюдать за максимумом активности метеорного потока Ориониды, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Астрономы рассказали, когда лучше всего смотреть метеоритный поток Ориониды
Фото: Мир24Мир24

Ежегодный поток происходит из созвездия Орион. Отмечается, что в ночь на 21 октября его активность увеличивается до 20 метеоров в час. По словам астрономов, ожидается, что скорость «падающих звезд» составит 66 метров в секунду.

«Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. В этом году складываются благоприятные условия: Луна близка к новолунию и не помешает наблюдениям», – отметили в Московском планетарии.

Астрономы добавили, что высокая активность Орионид нередко сохраняется в течение нескольких последующих ночей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая активность метеорного потока Майские Аквариды достиг своего пика. На небе можно было увидеть в час до 40 метеоров.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители