Астрономы рассказали, когда лучше всего смотреть метеоритный поток Ориониды

В ночь на 21 октября после полуночи и до рассвета можно будет понаблюдать за максимумом активности метеорного потока Ориониды, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

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Ежегодный поток происходит из созвездия Орион. Отмечается, что в ночь на 21 октября его активность увеличивается до 20 метеоров в час. По словам астрономов, ожидается, что скорость «падающих звезд» составит 66 метров в секунду.

«Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. В этом году складываются благоприятные условия: Луна близка к новолунию и не помешает наблюдениям», – отметили в Московском планетарии.

Астрономы добавили, что высокая активность Орионид нередко сохраняется в течение нескольких последующих ночей.