Названы привычки, которые "убивают" смартфон

Как сообщает «Прайм», как и любые электронные гаджеты, смартфоны очень чувствительны к воде даже в виде брызг и пара, это может привести к неполадкам в его работе, поэтому не стоит пить рядом с телефоном воду или кофе. Также не стоит носить смартфон в узком кармане брюк: это может испортить его корпус. Еще одна рекомендация: не использовать дешевые, одноразовые китайские сетевые или автомобильные зарядки.