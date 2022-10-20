Названы привычки, которые "убивают" смартфон

Привычные необдуманные действия владельца могут сократить службу смартфона, рассказал эксперт Евгений Черток.
Как сообщает «Прайм», как и любые электронные гаджеты, смартфоны очень чувствительны к воде даже в виде брызг и пара, это может привести к неполадкам в его работе, поэтому не стоит пить рядом с телефоном воду или кофе. Также не стоит носить смартфон в узком кармане брюк: это может испортить его корпус. Еще одна рекомендация: не использовать дешевые, одноразовые китайские сетевые или автомобильные зарядки.
"Дикие перепады напряжения и импульсные помехи сократят срок службы вашего устройства", — объяснил Черток.
Также не стоит оставлять устройство под прямыми лучами солнца и не давать гаджету перегреваться — это может привести ко вздутию батареи.
Ранее «Свободная пресса» писала о том, что южнокорейская группа компаний Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца 2022 года.