Журналисты раскритиковали Apple за позиционирование новых iPad

Широкий выбор iPad и сложные условия совместимости аксессуаров между ними путают покупателей планшетов Apple. Об этом пишет издание MacRumors.

Фото: Apple Apple

Например, журналисты отмечают, что новый базовый iPad 10-го поколения сильно отличается от предыдущей модели, но при этом похож на iPad Air пятого поколения как внешне, так и функционально.

Однако базовый iPad в отличие от iPad Air поддерживает Apple Pencil только первого поколения. К тому же в Air установлен процессор М1, тогда как в базовой версии планшета – A14 Bionic от iPhone 12.

С самим Apple Pencil тоже не так все просто. Покупателям iPad 10-го поколения мало будет приобрести устаревший стилус – им придется дополнительно докупать переходник с USB-С на Lightning за девять долларов. Ведь Apple Pencil 1 обладает разъемом Lightning, тогда как в iPad 10 установлен разъем USB-С.

Все эти нюансы, по мнению редакции MacRumor, нерациональным образом усложняют выбор iPad и сбивают с толку покупателей. На похожие проблемы сетует также и автор ресурса iPhones Никита Горяинов.