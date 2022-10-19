НАСА показала новый снимок скопления «Столпы Творения»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел необычное скопление, известное как «Столпы Творения». Снимок опубликован на официальном сайте НАСА.

Фото: NASA NASA

На кадре перед землянами предстают величественные, похожие на огромные скалы столпы. Они представляют собой скопления холодного межзвездного газа и пыли.

Специалисты организации выложили также коллаж из двух снимков - современного, сделанного «Уэббом» и более старого, от «Хаббла». Этот коллаж отчетливо показывает разницу в возможностях двух работающих в разных диапазонах телескопов.

На новом снимке, созданном при помощи камеры ближнего ИК-диапазона NIRCam, в некоторых местах видны ярко-красные, похожие на лаву «волны». Они свидетельствуют о наличии в столпах зарождающихся, совсем молодых по космическим мерках звезд. Их возраст составляет «всего несколько сотен тысяч лет».

Вместе с тем, ни «Уэббу», ни «Хабблу» не удалось пробиться через смесь полупрозрачного газа и пыли в самой плотной части диска Млечного Пути. Оба снимка отображают облака пыли по-разному, но плотная пелена по-прежнему блокирует далекие галактики.