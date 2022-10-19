НАСА показала новый снимок скопления «Столпы Творения»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел необычное скопление, известное как «Столпы Творения». Снимок опубликован на официальном сайте НАСА.
На кадре перед землянами предстают величественные, похожие на огромные скалы столпы. Они представляют собой скопления холодного межзвездного газа и пыли.
Специалисты организации выложили также коллаж из двух снимков - современного, сделанного «Уэббом» и более старого, от «Хаббла». Этот коллаж отчетливо показывает разницу в возможностях двух работающих в разных диапазонах телескопов.
На новом снимке, созданном при помощи камеры ближнего ИК-диапазона NIRCam, в некоторых местах видны ярко-красные, похожие на лаву «волны». Они свидетельствуют о наличии в столпах зарождающихся, совсем молодых по космическим мерках звезд. Их возраст составляет «всего несколько сотен тысяч лет».
Вместе с тем, ни «Уэббу», ни «Хабблу» не удалось пробиться через смесь полупрозрачного газа и пыли в самой плотной части диска Млечного Пути. Оба снимка отображают облака пыли по-разному, но плотная пелена по-прежнему блокирует далекие галактики.
Ранее сообщалось, что «Уэбб» прислал четкие фотографии колец Нептуна. Кроме того, он сделал кадры 7 из 14 основных спутников планеты.