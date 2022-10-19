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14 минут назад

Аппарат НАСА Geotail вышел из строя

Lenta.ru

Сотрудники НАСА, Института космоса и астронавтики Японии (ISAS) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) встали перед задачей дальнейшего продолжения миссии Geotail, поскольку последний аппарат вышел из строя. Об этом сообщается на официальном сайте НАСА.

Аппарат НАСА Geotail вышел из строя
Фото: NASANASA

Как уточняется, у космического корабля зафиксирован сбой второго регистратора научных данных. Geotail был оснащен двумя приборами для сбора информации, однако первый отказал в 2012 году после 20 лет работы. Как уточняется, ошибки в полученных данных с оставшегося регистратора были замечены 28 июня 2022 года, попытки восстановления оказались безуспешными.

Geotail был запущен 24 июля 1992 года со станции во Флориде для изучения структуры и динамики хвостовой части магнитосферы Земли. Аппарат позволил сделать множество открытий: помог понять, как солнечные выбросы попадают в магнитосферу планеты, а также обнаружил кислород, кремний, натрий и алюминий в атмосфере Луны.

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В октябре 2022 года НАСА согласовало выход своих астронавтов в открытый космос с Международной космической станции (МКС) после перерыва в шесть месяцев.

Наука и техника,NASA,
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