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18 минут назад

Зарядка с 0% до 100% за 12 минут: Infinix привёз в Россию свой лучший смартфон

Ferra.ruиещё 2

Компания Infinix объявила о приезде в Россию интересного смартфона — Infinix Zero Ultra. Ключевой особенностью смартфона стала сверхбыстрая зарядка и камера с рекордным количеством мегапикселей.

С 0% до 100% за 12 минут: Infinix выпустил телефон с зарядкой от ноутбука
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но для начала стоит отметить, что в основу устройства лёг процессор Dimensity 920, а размер его дисплея составляет 6,8 дюйма. Выполнен он по технологии AMOLED и имеет частоту обновления 120 Гц.

Что же до быстрой зарядке, то она здесь на 180 Вт. Она позволяет зарядить аккумулятор смартфона ёмкостью 4500 мАч от 0 до 100% всего за 12 минут.

Что же до основной камеры девайса, то она тут тройная. Главный модуль может похвастаться разрешением 200 Мп, а оставшиеся два — 13 и 2 Мп соответственно. Фронтальная камера здесь на 32 Мп.

В продажу Infinix Zero Ultra поступил сегодня. За версию 8/256 ГБ компания просит 49 990 рублей, но по случаю старта продаж имеется и промо-цена — 39 990. Найти смартфон за эти деньги можно в сети Citilink.

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