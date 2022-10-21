С 0% до 100% за 12 минут: Infinix выпустил телефон с зарядкой от ноутбука

Компания Infinix объявила о приезде в Россию интересного смартфона — Infinix Zero Ultra. Ключевой особенностью смартфона стала сверхбыстрая зарядка и камера с рекордным количеством мегапикселей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но для начала стоит отметить, что в основу устройства лёг процессор Dimensity 920, а размер его дисплея составляет 6,8 дюйма. Выполнен он по технологии AMOLED и имеет частоту обновления 120 Гц.

Что же до быстрой зарядке, то она здесь на 180 Вт. Она позволяет зарядить аккумулятор смартфона ёмкостью 4500 мАч от 0 до 100% всего за 12 минут.

Что же до основной камеры девайса, то она тут тройная. Главный модуль может похвастаться разрешением 200 Мп, а оставшиеся два — 13 и 2 Мп соответственно. Фронтальная камера здесь на 32 Мп.