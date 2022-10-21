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10 минут назад

Учёные нашли утерянный каталог звёздного неба, относящийся к Средневековью

Ferra.ruиещё 3

Учёные из Сорбонны, Национального центра научных исследований Франции и Кембриджского университета обнаружили фрагмент считавшегося утерянным египетского каталога звёздного неба, составленного древнегреческим астрономом Гиппархом Никейским, жившим и работавшим в II веке до нашей эры на острове Родос. Документ относится к Средневековью.

Учёные нашли утерянный каталог звездного неба, относящийся к Средневековью
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты обнаружили каталог в православном монастыре Святой Екатерины, расположенном на горе Синай. Это древнейший непрерывно работающий христианский монастырь в мире, основанный в VI веке.

Приблизительный возраст найденного каталога датируется X-XI веками. Считается, что это самый ранний из известных подобных документов. Обнаруженный фрагмент был переписан в V-VI веках. Каталог содержит точные координаты созвездия Северной Короны.

Отмечается, что в библиотеке монастыря, в котором был найден каталог, находится более 160 палимпсестов — текстов, написанных поверх более старых сочинений, где специалисты рассчитывают найти новые фрагменты каталога Гиппарха.

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