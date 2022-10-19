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19 минут назад

Apple отказалась от комплектной зарядки для пульта новой ТВ-приставки

Газета.Ru

Вскоре после презентации новой приставки Apple TV 4K пользователи заметили, что в комплект поставки устройства не входит кабель для зарядки пульта, сообщает портал Gizchina.

Apple отказалась от комплектной зарядки для пульта новой ТВ-приставки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что такое решение Apple вынудит пользователей покупать кабель USB Type-C и зарядный блок к нему отдельно, так как предыдущие модели Apple TV оснащались комплектной зарядкой Lightning. Так, стоимость провода USB Type-C длинной 1 метр составляет $20 (около 1,2 тыс. руб.).

Новая приставка Apple TV 4K уже доступна для заказа на сайте компании, ее продажи назначены на 4 ноября. Устройство получило чип Apple A15 bionic, поддержку HDR10+ и до 128 ГБ встроенного хранилища.

Наука и техника,Apple,
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