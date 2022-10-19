В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
15 минут назад

Создатель Linux назвал ленивыми нынешних разработчиков системы

Ferra.ru

Создатель Linux Линус Торвальдс сделал серьёзный выговор и посчитал лентяями тех разработчиков обновлений для операционной системы, которые злоупотребляют дедлайнаим и срывают сроки релизов.

Создатель Linux назвал ленивыми нынешних разработчиков системы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Торвальдса, сообщество разработчиков стало злоупотреблять сроками, поэтому элементы кода сдаются в самый последний момент, из-за чего его работа стала весьма напряжённой, так как приходится рассматривать заявки в сжатое время.

Создатель Linux выругался и подчеркнул, что такое положение дел «действительно очень раздражает».

«Такую манеру необходимо было оставить уже после окончания школы. Это совершенно не подходит для разработки ядра [Linux]», — заявил Торвальдс.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители