Создатель Linux назвал ленивыми нынешних разработчиков системы

Создатель Linux Линус Торвальдс сделал серьёзный выговор и посчитал лентяями тех разработчиков обновлений для операционной системы, которые злоупотребляют дедлайнаим и срывают сроки релизов.

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По словам Торвальдса, сообщество разработчиков стало злоупотреблять сроками, поэтому элементы кода сдаются в самый последний момент, из-за чего его работа стала весьма напряжённой, так как приходится рассматривать заявки в сжатое время.

Создатель Linux выругался и подчеркнул, что такое положение дел «действительно очень раздражает».