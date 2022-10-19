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42 минуты назад

Google разрабатывает новый смартфон Pixel 7 Mini

Газета.Ru

Энтузиасты изучили исходный код прошивки для смартфонов серии Pixel и обнаружили в нем упоминание новых устройства Google. Об этом сообщает издание GizmoChina. Находка датамайнеров указывает на то, что Google работает над складным смартфоном Pixel Fold, о котором ранее уже появлялись слухи, а также над совершенно новым Pixel 7 Mini.

В сети появилась информация о секретных смартфонах Google
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исходном коде были обнаружены устройства под кодовыми названиями Felix и Lynx. Первое слово, считают специалисты, относится к складному смартфону Pixel Fold, а второе – к Pixel 7 Mini.

Из файлов Google также удалось выяснить, что Pixel 7 Mini получит тот же дисплей, который ранее использовался в Pixel 6, 6а и 7. Новое устройство получит как минимум сверхширокоугольную камеру Sony IMX712, как в Pixel 7, а также новый для смартфонов Google Bluetooth-модуль Qualcomm WCN6740.

По обозначенным параметрам Pixel 7 Mini похож на упрощенную версию Pixel 7. Google каждый года выпускает такие смартфоны в рамках «а»-серии. Значит ли находка датамайнеров, что Google решила переименовать линейку доступных смартфонов, на данный момент сказать сложно. Журналисты не исключают, что ближе к релизу новинка все же получит привычное название Pixel 7a.

GizmoChina также пишет, что ранее появлялись слухи о версии Pixel 7 c припиской в названии Ultra. Однако упоминание этой модели в исходном коде найти пока не удалось.

Наука и техника,Google,
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