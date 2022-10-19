Чем пользоваться после запрета WhatsApp: 6 лучших приложений

Минпромторг РФ порекомендовал представителям промышленности отказаться от зарубежных мессенджеров, таких как WhatsApp, Skype и Zoom. Подобная инициатива обсуждается не впервые, и если вы вдруг насторожились, то переживать не о чем: на рынке существует множество схожих приложений, которые обеспечат тот же уровень связи. Мы собрали подборку мессенджеров, которые спокойно смогут заменить WhatsApp.

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Signal — это мессенджер с открытым исходным кодом, который сосредоточен на максимальной защите личной информации пользователей. Его надежность регулярно хвалят ведущие специалисты по компьютерной безопасности, да и в плане возможностей он ни в чем не проигрывает многим аналогам. Signal бесплатен, поддерживает обмен текстовыми сообщениями, голосовыми записями, звонки и видео-конференции. Кроме того, сообщения могут автоматически самоуничтожаться, чтобы ваша переписка нигде не сохранялась.

Японское приложение Viber изначально задумывалось как инструмент для голосовой связи, но позднее оно получило поддержку текстовых сообщений, групповых чатов, версии для ПК и мобильных платформ, а также многие другие функции. Например, AR-фильтры для селфи, групповые видеоконференции и некое подобие социальной сети. Viber также бесплатен, но оформление платной подписки позволяет совершать безлимитные международные звонки.

Если вы хотите перейти на что-то очень похожее на WhatsApp, требующее привязки номера телефона, то Telegram — почти беспроигрышный вариант. Высокая скорость обмена файлами, групповые чаты на тысячи пользователей, синхронизация диалогов между устройствами — этот мессенджер имеет массу полезных фишек. В то же время, эксперты не раз предупреждали, что шифрование Telegram не так надежно, как считают разработчики, и не включено по умолчанию. Просто имейте этот нюанс в виду.

Социальную сеть «Вконтакте», конечно, нельзя назвать мессенджером, но если вам нужно что-то для ежедневной переписки, то оно хорошо справится с этой задачей. Клиент соцсети поддерживает групповые чаты, настройку собственных ботов, звонки и видеосвязь, а также расшифровку голосовых сообщений текстом и обмен файлами. Само собой, имейте в виду, что ни о какой защите личных данных и тайне переписки здесь нет и речи: если вы ищете нечто надежное, вам лучше присмотреться к другим вариантам.

Discord изначально был создан как инструмент голосовой связи для геймеров, но в период пандемии им активно начали пользоваться во многих организациях для удаленных звонков — например, в тех же школах. Приложение позволяет вести текстовую переписку и созваниваться, а также создавать собственные серверы: небольшие сообщества, где любой участник может присоединиться к комнате для голосового чата. Discord часто выступает популярной альтернативой социальным сетям в интернет-сообществе, так что поставить его стоит, даже если вы не планируете им активно пользоваться.