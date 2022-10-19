В App Store появилось приложение для создания и продвижения музыки "Панч"

Первое на российском рынке мобильное приложение для создания и продвижения музыки «Панч» стало доступно в App Store для свободного скачивания. До этого пользоваться сервисом, позволяющим попробовать себя в роли артиста, было возможно только по ссылке-приглашению.

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«Панч» — это «мобильная студия» в кармане и платформа для развития артистов, поясняют создатели приложения.

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Пользователи могут использовать готовые биты, различные аудиоэффекты, а также нейросеть, которая генерирует тексты песен на основе нескольких слов. И все это — с возможностью делиться треками и оценивать их: оставлять отзывы, комментарии и реакции.

Механика записи в «Панч» проста: достаточно выбрать понравившийся бит, эффект для голоса (например, автотюн), записать вокал и в пару кликов выложить получившееся демо в видеоленту.

В библиотеке приложения собрано около тысячи авторских битов и десяток вокальных эффектов. В процессе записи пользователь может выстроить комфортный баланс между голосом и битом, и свести получившийся трек перед публикацией, а в случае необходимости нейросеть поможет сгенерировать текст на основе нескольких слов.

Приложение выступает также платформой для музыкального комьюнити, его команда будет устраивать образовательные проекты, живые выступления и встречи с экспертами индустрии.

«Панчеры» также получат возможность записывать и выпускать как сольные релизы, так и совместные треки с известными битмейкерами и артистами.

Для этого необходимо скачать приложение на https://punch.ru/ и начать выкладывать получившиеся треки в видеоленту.

Параллельно с выходом приложения команда «Панч» совместно с лейблами-партнерами объявила о запуске проекта, в рамках которого пользователи смогут претендовать на финансовую поддержку и дальнейшую помощь в развитии карьеры.