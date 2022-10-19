В TikTok появятся трансляции для взрослых

В скором времени популярная соцсеть TikTok запретит пользователям младше 18 лет вести на платформе прямые трансляции. Об этом сообщает издание PCMag. По текущим правилам стримы запрещены для детей младше 16 лет.

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Кроме повышения возрастного ценза TikTok также добавит в настройки трансляций опцию «Для взрослых», которая позволит стримерам вести эфиры на темы, не предназначенные для детей. Это не значит, что на площадке появится контент порнографического характера – с помощью новой опции TikTok хочет уведомлять молодых юзеров о том, что они, скорее всего, еще не готовы для контента на выбранные блогерами темы.

«Мы считает, что новые правила еще лучше обезопасят молодых членов нашего общества в период, когда они только начинают укреплять свое присутствие в интернете», – заявили компании.

Также соцсеть анонсировала для стримеров возможность приглашать в эфиры до пяти гостей. Еще в TikTok появится фильтр ключевых слов, который будет предупреждать блогеров об использовании недопустимых фраз в названиях трансляций.