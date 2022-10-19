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17 минут назад

В Европе определились с заменой российского «Союза»

Lenta.ru

Европейское космическое агентство (ЕКА) определилось с наиболее вероятной заменой российской ракеты «Союз», которая должна была запустить космический телескоп Euclid. Об этом пишет американское издание SpaceNews.

В Европе определились с заменой российского «Союза»
Фото: SpaceXSpaceX

В публикации со ссылкой на НАСА сообщается, что наиболее вероятной заменой российского носителя станет американская ракета Falcon 9. Утверждается, что запуск Euclid может состояться в середине — конце 2023 года.

Издание напоминает, что изначально космический телескоп планировалось запустить на российской ракете «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

SpaceNews допускает, что Euclid может стать единственной миссией ЕКА, для запуска которой будет использована неевропейская ракета.

В феврале «Роскосмос» в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией остановил пуски российских ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,Европейское космическое агентство,ЕС,
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