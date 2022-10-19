В Европе определились с заменой российского «Союза»

Европейское космическое агентство (ЕКА) определилось с наиболее вероятной заменой российской ракеты «Союз», которая должна была запустить космический телескоп Euclid. Об этом пишет американское издание SpaceNews.

Фото: SpaceX SpaceX

В публикации со ссылкой на НАСА сообщается, что наиболее вероятной заменой российского носителя станет американская ракета Falcon 9. Утверждается, что запуск Euclid может состояться в середине — конце 2023 года.

Издание напоминает, что изначально космический телескоп планировалось запустить на российской ракете «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

SpaceNews допускает, что Euclid может стать единственной миссией ЕКА, для запуска которой будет использована неевропейская ракета.