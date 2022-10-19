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55 минут назад

Ученые придумали способ хранить водород в солях для нужд зеленой энергетики

Газета.Ru

Ученые разработали новый метод транспортировки и хранения водорода. Статья об этом опубликована в ACS Central Science.

Ученые придумали способ хранить водород в солях для нужд зеленой энергетики
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Водород является самым эффективным и экологичным горючим для двигателей внутреннего сгорания и ракет. Его главный минус — чрезвычайно низкая плотность и горючесть, и потому для его хранения требуются большие сложные резервуары. В связи с этим ученые ищут способ связать его с каким-то другим веществом.

Теперь ученые из Института катализа имени Лейбница разработали метод хранения и выделения чистого водорода, который не требует драгоценных катализаторов вроде платины. Он использует бикарбонатные и карбонатные соли, а также марганец, более доступный металлический катализатор. Исследователи обнаружили, что преобразование бикарбонатов в смеси с водородом в формиаты (соли муравьиной кислоты) и наоборот было наиболее эффективным с использованием солей калия, катализатором на основе марганца и аминокислоты лизин. После пяти циклов хранения-выделения в системе был получен водород с высоким выходом (80%) и чистотой (99%). Ученые также показали, что карбонатные соли и глутаминовая кислота могут быть частью многоразовой системы хранения и выделения с выходом водорода до 94%.

Авторы надеются, что их технология позволит создавать крупномасштабные хранилища водорода.

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