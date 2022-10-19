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33 минуты назад

Магнитная буря накроет Россию в четверг

Елена Прошина

В четверг, территорию России накроет магнитная буря. Медики советуют метеозависимым людям проводить больше времени на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций. Об этом сообщает 5 канал.

Магнитная буря накроет Землю в четверг
Фото: flickr.comflickr.com

20 октября магнитный фон на территории страны заметно ухудшится, а вместе с ним и самочувствие у метеозависимых людей. Так, аномальная солнечная активность вызовет апатию, снижение работоспособности, головные боли и другие недомогания.

Врачи советуют тем, кто подвержен плохому самочувствию в этот период, проводить больше времени на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций. Также метеочувствительным рекомендуют отменить не только важные дела и дальние поездки, но и принятие серьезных решений. Таким гражданам в этот период рекомендуется пить больше воды, отдыхать и стараться получать позитивные эмоции.

Магнитные бури – главная опасность для автономных автомобилей

Напомним, в ноябре жителей России ожидает сразу несколько магнитных бурь. Самыми сильными станут 11 и 25 числа. В эти дни могут участиться инфаркты и инсульты. Также штормы ожидаются 15 и 18 числа, но более слабые.

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