Магнитная буря накроет Землю в четверг

В четверг, территорию России накроет магнитная буря. Медики советуют метеозависимым людям проводить больше времени на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций. Об этом сообщает 5 канал.

20 октября магнитный фон на территории страны заметно ухудшится, а вместе с ним и самочувствие у метеозависимых людей. Так, аномальная солнечная активность вызовет апатию, снижение работоспособности, головные боли и другие недомогания.

Врачи советуют тем, кто подвержен плохому самочувствию в этот период, проводить больше времени на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций. Также метеочувствительным рекомендуют отменить не только важные дела и дальние поездки, но и принятие серьезных решений. Таким гражданам в этот период рекомендуется пить больше воды, отдыхать и стараться получать позитивные эмоции.