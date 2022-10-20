Что делать, если Android-телефон тормозит: восемь полезных советов

Современные производители смартфонов тщательно заботятся о долговечности своих продуктов, так что главная угроза быстродействию любого телефона — это его возраст. Даже бюджетные звонилки могут похвастать неплохой производительностью, но любой мобильник, от дорогостоящего флагмана до «кирпича», стареет и теряет скорость. Портал Android Police рассказал, как повысить быстродействие телефона, если вы заметили, что он начал тормозить.

Фото: ТАСС ТАСС

Освободите место на встроенном хранилище

Видео дня

Если вы пользуетесь достаточно старым телефоном, то наверняка не раз сталкивались с недостатком свободного места. Когда память смартфона заканчивается, система начинает работать ощутимо медленнее: согласно Google производительность снижается, если на устройстве свободно менее 10% хранилища. Но лучше не подходить к этой черте и стараться держать свободными где-то 20%.

Удалите ненужные приложения

Лишние приложения не только занимают свободное место: они также могут расходовать оперативную память во время фоновой работы. Если вы не пользуетесь некоторыми приложениями, то есть неплохой шанс, что их удаление немного повысит быстродействие телефона и время автономной работы. Если же вы не хотите удалять приложения на совсем, то стоит хотя бы почистить кэш — это тоже облегчит нагрузку на устройство.

Измените скорость анимации системы

Изменение скорости анимации Android, на самом деле, не повысит производительность, но создаст убедительную иллюзию, что телефон работает быстрее. Этот эффект возникает из-за снижения задержки анимации, благодаря чему графические эффекты воспроизводятся быстрее. Со стороны подобный трюк выглядит почти как магия, особенно если вы привыкли, что ваш телефон едва прогружает приложения. Обычно эта настройка скрыта в меню для разработчиков, но в Интернете можно найти руководства о том, как его открыть.

Перезагрузите телефон

Перезагрузка — это первая же процедура, которую следует провести при техобслуживании любого электронного устройства. В том числе и телефона, ведь экстренная перезагрузка действительно может повысить производительность, особенно если проблема заключалась в каком-нибудь назойливом фоновом приложении. Этот совет актуален для маломощных Android-смартфонов, но и владельцам топовых флагманов не помешает перезагружать телефон хотя бы раз в неделю.

Используйте облегченные версии приложений

Google, как и многие другие разработчики приложений, предлагают облегченные варианты своих продуктов — они созданы специально для слабых устройств, не располагающих большим объемом оперативной памяти. Легкие приложения занимают меньше свободного места и потребляют не так много ресурсов, но в остальном имеют те же функции, что и полноценные аналоги. Найти такие приложения не сложно: когда будете что-то искать в Play Store, введите название приложения и после него напишите lite.

Загрузите свежее обновление системы

Если вы заметили, что ваш телефон вдруг начал подтормаживать, проверьте, не вышло ли свежее обновление прошивки. Google постоянно оптимизирует Android, а другие производители постоянно оптимизируют собственные оболочки, созданные на основе Android. Обновление может высвободить системные ресурсы, а это, в свою очередь, повысит быстродействие. На самом деле, то же самое касается практически всех приложений — периодически заглядывайте в Play Store, чтобы проверить, не нуждаются ли ваши программы в новой прошивке.

Откатите заводские настройки

Если вы попробовали все методы выше и ни один не помог, остается последний вариант — возвращение к заводским настройкам. Это эффективный, пускай и немного радикальный способ повысить производительность. Откат настроек полностью отформатирует устройство и вернет его в стоковую конфигурацию, так что предварительно создайте резервные копии всех важных файлов.

Купите новый телефон