Honda показала новый самолет с продвинутой авионикой

На крупнейшей международной выставке деловой авиации NBAA Business Aviation Convention & Exhibition состоялась премьера бизнес-джета HondaJet Elite II. Самолет от подразделения Honda Aircraft Company получил новый интерцептор и продвинутую авионику, способную без участия пилотов посадить его в нештатной ситуации. Благодаря некоторым техническим улучшениям, дальность полета HondaJet выросла с 1437 до 1547 морских миль (до почти 2,9 тысячи километров).

Фото: Motor.ru Motor.ru

Бизнес-джет HondaJet Elite II получился чем-то средним между Elite S и дальнобойным HondaJet 2600. Дальность полета самолета выросла с 1437 до 1547 морских миль, взлётная масса — с 4944 до 5035 килограммов. Это по-прежнему самый экономичный, быстрый и высоко летающий представителем класса. Из нововведений особо выделяются новый интерцептор, улучшающий взлетно-посадочные характеристики, а также продвинутая авионика.

Японцы используют кастомный комплекс на базе Garmin G300. Электроника HondaJet Elite II помогает стабилизировать самолет при подходе к аэродрому и может самостоятельно посадить его во нештатной ситуации. Эти возможности, вместе с автоматом тяги, станут доступны в следующем году.

Также бизнес-джету добавили новые варианты отделки фюзеляжа и салона, например, напольное покрытие из твердых сортов древесины.

Вдобавок улучшена шумоизоляция, в списке опций появились чехлы кресел из овчины и новая конфигурация сидений пилотов с увеличенным пространством для ног. Новшеством также стали интегрированные внешние огни, иллюминация у главного входа и многоцветная светодиодная подсветка салона.