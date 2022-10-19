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29 минут назад

Стало известно, что будет первоисточником следующей пандемии

Елена Прошина

Ученые из Оттавского университета в Канаде пришли к выводу, что таяние ледников повышает риск распространения новых вирусов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Стало известно, что будет первоисточником следующей пандемии
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Ученые сделали анализ почвы и озерных отложений крупнейшего пресноводного озера Хейзен, расположенного за Полярным кругом, и пришли ы выводу, что по мере повышения глобальной температуры из-за изменения климата возрастает вероятность того, что неизвестные вирусы и бактерии, находящиеся в ледниках и вечной мерзлоте, могут пробудиться. В результате чего человечеству может грозить новая пандемия.

Результаты секвенирования РНК и ДНК в собранных образцах показали, что риск распространения вирусов на новых хозяев был выше в местах, близких к тем, куда стекало большое количество талой ледниковой воды.

Ранее ученые Оксфордского центра демографических наук Леверхалма и Института демографических исследований Макса Планка сообщили, что пандемия коронавируса привела к рекордному падению ожидаемой продолжительности жизни.

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