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19 минут назад

Вместо России: SpaceX может запустить новый европейский космический телескоп

Ferra.ru

Телескоп Euclid Европейского космического агентства (ЕКА) может быть запущен на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в 2023 году, что станет следствием приостановки сотрудничества космического агентства с Роскосмосом и отмены полетов на ракетах "Союз".

SpaceX заменит российские "Союзы"
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Инфракрасный космический телескоп Euclid должен был стартовать в этом году с европейского космодрома в Куру. Однако введенные против России санкции заставили ЕКА разорвать связи с российским космическим агентством. Роскосмос в ответ прекратил сотрудничество с Европой по запускам на ракетах "Союз" из Французской Гвианы и отозвал 87 своих сотрудников с космодрома. В результате Euclid лишился возможности отправиться в космос на борту российской ракеты.

Европа начала искать другие места для орбитальных полетов, включая частную космическую индустрию в США. ЕКА может запустить свою миссию Euclid на ракете Falcon 9 компании SpaceX в середине или конце 2023 года, заявил Марк Клэмпин, директор отдела астрофизики NASA.

Наука и техника,SpaceX,Роскосмос,NASA,Европейское космическое агентство,
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