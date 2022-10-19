SpaceX заменит российские "Союзы"

Телескоп Euclid Европейского космического агентства (ЕКА) может быть запущен на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в 2023 году, что станет следствием приостановки сотрудничества космического агентства с Роскосмосом и отмены полетов на ракетах "Союз".

Инфракрасный космический телескоп Euclid должен был стартовать в этом году с европейского космодрома в Куру. Однако введенные против России санкции заставили ЕКА разорвать связи с российским космическим агентством. Роскосмос в ответ прекратил сотрудничество с Европой по запускам на ракетах "Союз" из Французской Гвианы и отозвал 87 своих сотрудников с космодрома. В результате Euclid лишился возможности отправиться в космос на борту российской ракеты.