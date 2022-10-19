Аналитики назвали самый ненадежный мессенджер для личной переписки

Аналитики компании Artezio, входящей в группу "Ланит", рассказали, что мессенджер WhatsApp является самым ненадежным для личной переписки. Такой вывод специалисты сделали на основе внутреннего исследования уровня приватности приложений, сообщает "Газета.ру".

Фото: m24.ru m24.ru

"В ходе исследования были обнаружены уязвимости, которые позволяют посторонним лицам получать приватные данные пользователей WhatsApp", – говорится в релизе аналитиков.

Так, приложение набрало только 5 баллов из 13 возможных. Среди недостатков отмечается отсутствие автоматического удаления сообщений, защиты от скриншотов и слабое качество протокола связи.