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30 минут назад

Аналитики назвали WhatsApp самым ненадежным мессенджером для личной переписки

Москва24

Аналитики компании Artezio, входящей в группу "Ланит", рассказали, что мессенджер WhatsApp является самым ненадежным для личной переписки. Такой вывод специалисты сделали на основе внутреннего исследования уровня приватности приложений, сообщает "Газета.ру".

Аналитики назвали самый ненадежный мессенджер для личной переписки
Фото: m24.rum24.ru

"В ходе исследования были обнаружены уязвимости, которые позволяют посторонним лицам получать приватные данные пользователей WhatsApp", – говорится в релизе аналитиков.

Так, приложение набрало только 5 баллов из 13 возможных. Среди недостатков отмечается отсутствие автоматического удаления сообщений, защиты от скриншотов и слабое качество протокола связи.

При этом мессенджер Telegram получил 10 баллов. При этом у специалистов есть претензии к качеству протокола передачи данных мессенджера.

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