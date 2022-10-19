Аналитики назвали самый ненадежный мессенджер для личной переписки

Аналитики компании Artezio, входящей в группу "Ланит", рассказали, что мессенджер WhatsApp является самым ненадежным для личной переписки. Такой вывод специалисты сделали на основе внутреннего исследования уровня приватности приложений, сообщает "Газета.ру".
"В ходе исследования были обнаружены уязвимости, которые позволяют посторонним лицам получать приватные данные пользователей WhatsApp", – говорится в релизе аналитиков.
Так, приложение набрало только 5 баллов из 13 возможных. Среди недостатков отмечается отсутствие автоматического удаления сообщений, защиты от скриншотов и слабое качество протокола связи.
При этом мессенджер Telegram получил 10 баллов. При этом у специалистов есть претензии к качеству протокола передачи данных мессенджера.