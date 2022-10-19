«Почта России» запустила сервис «Почта Подписка»

По словам Огай, чтобы пользоваться сервисом, нужно выписать выбранное издание на сайте «Почты России» и после этого авторизоваться в приложении. В каталоге уже представлены газета «Коммерсантъ», «Эксперт», «Дилетант», «Наука и жизнь», медицинские, детские и другие тематические издания.