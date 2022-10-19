«Почта России» запустила сервис «Почта Подписка»

Руководитель дирекции по развитию бизнеса «Подписка» «Почты России» Мария Огай рассказала, что организация запустила пилотный проект сервиса «Почта Подписка», благодаря которому можно читать оцифрованные подписные издания.
По словам Огай, чтобы пользоваться сервисом, нужно выписать выбранное издание на сайте «Почты России» и после этого авторизоваться в приложении. В каталоге уже представлены газета «Коммерсантъ», «Эксперт», «Дилетант», «Наука и жизнь», медицинские, детские и другие тематические издания.
До 2023 года будет изучена востребованность изданий той или иной направленности. После этого каталог расширят и добавят новый функционал.