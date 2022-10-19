Google беспокоит, что Apple отвоевывает долю рынка у Samsung

Google все больше беспокоится о том, что Apple отвоевывает долю рынка у Samsung, поскольку все больше владельцев Android переходят на iPhone, сообщает издание The Information, ссылаясь на внутренний документ компании.

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iPhone отбирает долю у смартфонов Samsung, работающих на программном обеспечении Google Android. В то же время американские антимонопольные регуляторы тщательно изучают сделку Google с Apple по поисковику первого (Google может потерять свое привилегированное положение в браузере Safari на iPhone).

Эти два события, угрожающие мобильному рекламному бизнесу Google, побудили технологического гиганта пойти на большую авантюру. Компания удваивает инвестиции в собственное оборудование, в том числе в телефоны Pixel, включая перевод сотрудников по разработке продуктов и программного обеспечения, работающих над функциями для оборудования, не принадлежащего Google, на работу с устройствами под брендом Google, согласно внутреннему документу, с которым ознакомился The Information.

В документе указывается, что Google не планирует сокращать поддержку Samsung, но считает, что некогда доминирующий производитель смартфонов на базе Android с трудом выдерживает конкуренцию с Apple, и что лучший способ защитить платформу - это больше аппаратных средств, производимых Google.

Эта стратегия может быть рискованной, учитывая, что аппаратные средства Pixel пока что едва ли смогли пробиться на рынок. В отчете отмечается, что продажи телефонов Pixel в прошлом году составили всего 4,5 млн штук против 230 млн iPhone.