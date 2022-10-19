В Чехии на свекольном поле нашли древнее золотое украшение

В Чехии на свекольном поле найден древний золотой предмет. Об этом сообщает Чешское радио.

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В сентябре в районе чешского города Опава один из фермеров обнаружил на свекольном поле древний золотой предмет и передал его сотрудникам музея. Предмет представляет собой тонкий золотой лист размером 49×9 сантиметров и весом 56,5 грамма, украшенный концентрическими кругами. Анализ элементного состава показал, что на 84 процента изделие состоит из золота, примерно на 15 процентов – из серебра, оставшуюся часть составляет примесь, в основном из меди.

Первоначально ученые приняли находку за диадему, но дальнейший анализ показал, что это поясное украшение. Скорее всего, его создали в бронзовом веке представители культуры погребальных урн.