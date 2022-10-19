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28 минут назад

Математики МГУ разработали схему лечения рака крови с помощью модели "хищник-жертва"

Газета.Ru

Ученые факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ совместно с коллегой из Техасского женского университета (США) использовали известную модель «хищник-жертва» для разработки оптимальных схем комбинированного лечения рака крови. Результаты исследования опубликованы в журнале «Труды Института математики и механики» УрО РАН.

Российские математики разработали схему лечения рака крови
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При раке крови патологически измененные клетки не только не работают сами, но и постепенно вытесняют своих здоровых сородичей. При лечении происходит обратный процесс: концентрация здоровых клеток растет, а злокачественных — уменьшается. Авторы новой работы описали изменяющееся соотношение между здоровыми и больными клетками крови с помощью двумерной модели конкуренции Лотки-Вольтерры, также известной как модель «хищник-жертва».

Математическое моделирование позволяет подобрать для разных пациентов время перехода от жесткой терапии (убийство раковых клеток) к мягкой (поддержание состояния пациента).

«В результате численных расчетов нами получены различные оптимальные протоколы комбинированного лечения рака крови, которые зависят от начального состояния пациента и от характеристик применяемых терапий», — отметил доцент кафедры оптимального управления факультета ВМК МГУ Евгений Хайлов.

При раковых заболеваниях крови нарушается образование и функционирование клеток этой ткани, особенно клеток иммунитета лейкоцитов. В результате поражаются все системы органов, сопротивляемость инфекциям падает, и любая из них может стать смертельной. Выживаемость при онкозаболеваниях крови у взрослых пациентов составляет около 50%.

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