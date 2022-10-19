Илон Маск объявил о завершении продаж духов Burnt Hair

Предприниматель Илон Маск объявил о том, что партия духов его бренда Burnt Hair распродана. Как он сообщил в среду в Twitter, продано 30 тыс. флаконов.

"28 700 флаконов изысканных духов Burnt Hair уже проданы! Осталось всего 1 300 экземпляров этого уникального предмета коллекционирования, выпущенного ограниченным тиражом", - написал он сначала. Уже через три часа Маск добавил, что флаконов на продажу не осталось.

О выпуске собственных духов Маск объявил 12 октября. "Тончайший аромат на Земле", - подписал он тогда изображение и оставил ссылку на товар. Миллиардер обещал, что обладатели духов будут "выделяться в толпе".

Маск не первый раз выпускает продукцию, основанную на шутках. В 2020 году после первоапрельского розыгрыша Маска в продажу поступила фирменная текила Tesla и короткие атласные шорты Tesla - для тех, кто рассчитывал, что акции компании понизятся, т.е. "сократятся". Шортами (короткими позициями) называют сделки на бирже по продаже активов, которыми трейдер не владеет в данный момент. Их используют, чтобы заработать на падении стоимости актива.