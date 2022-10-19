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37 минут назад

Российские власти назвали «неправильным» блокировку YouTube в стране

Ferra.ru

Накануне в России вновь заговорили о потенциальной блокировке YouTube на территории страны. Но с достаточно резким осуждением такой идеи выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Российские власти пркомментировали блокировку YouTube в стране
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чиновник опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором открыто заявил о неправильности требовать блокировки YouTube в России. Куда более корректным путём он назвал создание отечественных площадок.

Напомним, что тема запрета деятельности видеосервиса Google в России вновь поднялась после того, как поисковый гигант заблокировал аккаунты Совфеда на YouTube из-за санкций. В результате этого были удалены более 20 тыс видео.

Роскомнадзор отреагировал на это требованием восстановить доступ к аккаунтам Совета Федерации. Также регулятор назвал действия платформы «беспрецедентным актом цензуры и грубой попыткой ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации».

Наука и техника,Андрей Клишас,Роскомнадзор,Google,Совет Федерации,
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