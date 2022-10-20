SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками сети Starlink

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:50 по времени восточного побережья США (17:50 мск). На низкую околоземную орбиту будут выведены 54 микроспутника.

Первая ступень носителя ранее использовалась в девяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.