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32 минуты назад

SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками сети Starlink

ТАССиещё 1

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками сети Starlink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:50 по времени восточного побережья США (17:50 мск). На низкую околоземную орбиту будут выведены 54 микроспутника.

Первая ступень носителя ранее использовалась в девяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,1 тыс. спутников Starlink.

Наука и техника,SpaceX,
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