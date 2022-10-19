Россия создаст собственное оборудование для сотовых вышек 6G

В России появится ассоциация компаний, которые будут заниматься разработкой отечественного оборудования для развития сетей 6G.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Состав ассоциации пока неизвестен, но её ключевой целью станет подготовка базы для перехода на формат 6G. Это должно произойти в начале 2030-х годов. А оборудование для 6G может появиться в России уже к 2027 году.