Россия создаст собственное оборудование для сотовых вышек 6G

В России появится ассоциация компаний, которые будут заниматься разработкой отечественного оборудования для развития сетей 6G.
Состав ассоциации пока неизвестен, но её ключевой целью станет подготовка базы для перехода на формат 6G. Это должно произойти в начале 2030-х годов. А оборудование для 6G может появиться в России уже к 2027 году.
При этом руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что внедрение сетей 6G — далёкое будущее. По его мнению, неясно, как развивать в России эту технологию в коммерческой плоскости в отрыве от зарубежных партнёров.