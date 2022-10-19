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1 час назад

Когда Россия создаст собственное оборудование для сотовых вышек 6G

Ferra.ruиещё 2

В России появится ассоциация компаний, которые будут заниматься разработкой отечественного оборудования для развития сетей 6G.

Россия создаст собственное оборудование для сотовых вышек 6G
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Состав ассоциации пока неизвестен, но её ключевой целью станет подготовка базы для перехода на формат 6G. Это должно произойти в начале 2030-х годов. А оборудование для 6G может появиться в России уже к 2027 году.

При этом руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что внедрение сетей 6G — далёкое будущее. По его мнению, неясно, как развивать в России эту технологию в коммерческой плоскости в отрыве от зарубежных партнёров.

Наука и техника,Сергей Половников,
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