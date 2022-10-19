Microsoft добавила новые функции в Windows 11

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 11 версии 22H2, в котором добавляются новые функции. Об этом сообщается в официальном блоге корпорации.

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Например, в «Проводнике» появилась поддержка вкладок. Теперь в обновленном интерфейсе пользователи смогут упорядочить файлы и переключаться между папками с разными настройками.

На главной странице «Проводника» появился новый раздел «Избранное», куда владельцы компьютера смогут добавлять часто используемые файлы. Также программа теперь будет показывать, кто и когда редактировал общий файл.

Другим нововведением стала функция «Предлагаемые действия». Она включается в разных ситуациях. Например, при выделении телефонного номера ОС предложит сделать вызов, а если выделить дату и время — создать событие в календаре.

Была обновлена и панель задач. Теперь в ней появилась функция переполнения — программа будет автоматически перемещать приложения в дополнительное меню, если место для размещения ярлыков закончится.