Ученые рассказали, что может вызвать очередную пандемию

Следующую пандемию могут вызвать вирусы и бактерии, освобожденные из вечной мерзлоты. Такое предположение сделала научная группа из Оттавского университета в Канаде. Они изучили образцы почвы и отложений из озера Хазен, расположенного недалеко от тех мест, куда стекала талая вода с ледников Арктики.

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Секвенировав РНК и ДНК, найденные в образцах, ученые выявили сигнатуры, которые похожи на сигнатуры известных вирусов. Также они выявили потенциальных животных, растений и грибов, которые могли быть заражены этими вирусами и составили алгоритм, демонстрирующий вероятность заражения выявленными вирусами неродственных групп организмов.

Результат исследования показал, что вероятность заражения вирусами новых хозяев выше там, куда стекало больше талой воды.

Ученые напомнили, что с таянием ледников все больше вирусов и бактерий освободятся из вечной мерзлоты, что может стать причиной вспышки новой болезни. Причем такое же случалось.