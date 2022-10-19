Российский физик рассказал, что будет, если астероид Апофис упадет на Москву

— Наши исследования падений космических объектов разных размеров показывают, что обычно реализуется один из трех сценариев таких катастроф.



Самые большие астероиды долетают до поверхности Земли с большой скоростью и образуют кратеры — таким было падение космического тела, которому ставят в вину уничтожение динозавров и почти половины остальной фауны 66 млн лет назад. Его диаметр был около 10 километров.



Второй сценарий – это «метеорные взрывы», в этом случае падающее космическое тело размером порядка 20-100 метров разрушается, тормозится и почти полностью испаряется в атмосфере вблизи поверхности Земли. Ударная волна, образующаяся при таком «взрыве», может вызвать заметные разрушения на поверхности, а излучение — пожары. Важно понимать, что при входе метеороидов в атмосферу ничего не взрывается. Слово «взрыв» в данном случае означает, что энергия выделяется на коротком участке траектории, где происходит разрушение и торможение падающего тела. Источник этой энергии — кинетическая энергия падающего тела, переходящая при торможении в энергию нагреваемого воздуха. Примером «метеорных взрывов» является Тунгусская катастрофа 1908 года.



Ну и последний тип — это обыкновенные метеорные явления, которые могут наблюдаться с Земли и из космоса, но не оставляют заметных следов на поверхности нашей планеты. Это тела размером менее 10 метров.



Конечно, между этими режимами нет резких границ и возможны промежуточные сценарии.