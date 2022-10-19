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58 минут назад

России спрогнозировали выход на передовые позиции по развитию рынка дронов

Lenta.ru

Заместитель руководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев спрогнозировал выход России на передовые позиции по развитию рынка дронов к 2030 году. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что для этого потребуется преодолеть некоторые препятствия, в частности, закрытое небо. Данный барьер носит не только регуляторный характер, добавил эксперт. По его мнению, необходимо обеспечить технологическую и антитеррористическую безопасность, а также в срочном порядке принять меры по изданию нормативных правовых актов в нескольких сферах.

«Сейчас государством и бизнесом предпринимаются очень серьезные меры для развития производства и применения беспилотных воздушных судов (БВС). Реализовываются дорожные карты, финансируются серьезные проекты, вводятся экспериментальные правовые режимы», — сообщил эксперт.

19 августа был представлен российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Одуванчик» на форуме «Армия-2022». Отмечалось, что созданный в рамках импортозамещения квадрокоптеров из Китая, аппарат является устойчивым к сильным порывам ветра.

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