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16 минут назад

Посетителям Чемпионата мира по футболу 2022 придется установить "шпионское ПО" на смартфон

Ferra.ru

"Всем, кто приезжает в Катар на Чемпионат мира по футболу, необходимо установить на свой телефон шпионское ПО", - пишет исследователь безопасности Брюс Шнайер. Его комментарии появились в ответ на статью Норвежской вещательной корпорации (NRK).

Посетителям Чемпионата мира по футболу придется установить "шпионское ПО"
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Шнайер объясняет, что Ehteraz - это приложение для отслеживания, созданное из-за коронавируса, а Hayya - официальное приложение чемпионата мира, которое используется для отслеживания билетов на матчи и для доступа к бесплатному метро в Катаре.

Ehteraz запрашивает доступ к нескольким правам на вашем мобильном телефоне, таким как доступ к чтению, удалению или изменению всего содержимого телефона, а также доступ к подключению к WiFi и Bluetooth и предотвращению перехода телефона в спящий режим. Приложение, которое должны загрузить все лица старше 18 лет, приезжающие в Катар, также получает ряд других доступов, таких как проверка вашего точного местоположения, возможность совершать прямые звонки через телефон и отключать блокировку экрана.

Приложение Hayya просит примерно то же самое, что и Ehteraz, но, среди прочего, приложение запрашивает доступ к "обмену вашей личной информацией практически без ограничений".

Пока неясно, будет ли Катар строго следить за установкой этих приложений.

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