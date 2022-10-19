Посетителям Чемпионата мира по футболу придется установить "шпионское ПО"

"Всем, кто приезжает в Катар на Чемпионат мира по футболу, необходимо установить на свой телефон шпионское ПО", - пишет исследователь безопасности Брюс Шнайер. Его комментарии появились в ответ на статью Норвежской вещательной корпорации (NRK).

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Шнайер объясняет, что Ehteraz - это приложение для отслеживания, созданное из-за коронавируса, а Hayya - официальное приложение чемпионата мира, которое используется для отслеживания билетов на матчи и для доступа к бесплатному метро в Катаре.

Ehteraz запрашивает доступ к нескольким правам на вашем мобильном телефоне, таким как доступ к чтению, удалению или изменению всего содержимого телефона, а также доступ к подключению к WiFi и Bluetooth и предотвращению перехода телефона в спящий режим. Приложение, которое должны загрузить все лица старше 18 лет, приезжающие в Катар, также получает ряд других доступов, таких как проверка вашего точного местоположения, возможность совершать прямые звонки через телефон и отключать блокировку экрана.

Приложение Hayya просит примерно то же самое, что и Ehteraz, но, среди прочего, приложение запрашивает доступ к "обмену вашей личной информацией практически без ограничений".