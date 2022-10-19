НАСА возобновит выходы в открытый космос с МКС после перерыва

Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) одобрило выход своих астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) после шестимесячного перерыва. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что последний выход американского астронавта в открытый космос состоялся полгода назад, в конце марта. Тогда когда немецкий астронавт из Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер и его американский коллега из НАСА Раджа Чари проводили работы по подключению коммутации и обслуживанию теплоотводящей системы станции. По возвращению в шлеме немца обнаружили повышенное количество воды, из-за чего в управлении начали проверку по данному поводу.

«НАСА завершило проверку готовности в октябре и дало добро на продолжение плановых выходов в открытый космос с борта МКС», — говорится в сообщении.

Ожидается, что первый из трех запланированных выходов в открытый космос состоится примерно в середине ноября. Астронавты продолжат работу по установке развернутых солнечных батарей под названием iROSA.