В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
23 минуты назад

НАСА возобновит выходы в открытый космос с МКС после шестимесячного перерыва

Lenta.ru

Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) одобрило выход своих астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) после шестимесячного перерыва. Об этом сообщается на сайте ведомства.

НАСА возобновит выходы в открытый космос с МКС после перерыва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что последний выход американского астронавта в открытый космос состоялся полгода назад, в конце марта. Тогда когда немецкий астронавт из Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер и его американский коллега из НАСА Раджа Чари проводили работы по подключению коммутации и обслуживанию теплоотводящей системы станции. По возвращению в шлеме немца обнаружили повышенное количество воды, из-за чего в управлении начали проверку по данному поводу.

«НАСА завершило проверку готовности в октябре и дало добро на продолжение плановых выходов в открытый космос с борта МКС», — говорится в сообщении.

Ожидается, что первый из трех запланированных выходов в открытый космос состоится примерно в середине ноября. Астронавты продолжат работу по установке развернутых солнечных батарей под названием iROSA.

2 сентября российские космонавты Артемьев и Матвеев на МКС вышли в открытый космос для подготовки европейского дистанционного манипулятора European Robotic Arm (ERA) к работе. В августе они же досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС, не успев завершить запланированное из-за проблем со скафандром у первого космонавта.

Наука и техника,NASA,Европейское космическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители