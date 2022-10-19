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14 часов назад

Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию

Lenta.ruиещё 3

Ушедший из России американский разработчик сетевого оборудования Cisco может возобновить поставки в Россию. Об этом пишут «Известия».

Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Источник издания на отечественном телеком-рынке рассказал, что компания может использовать дистрибуторскую модель продаж. В качестве вероятного посредника может стать фирма IBS, давний партнер корпорации в стране. Также не исключены и прямые поставки продукции, поскольку еще в апреле Минфин США вывел телекоммуникационное оборудование из-под санкций.

Генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель допустил, что Cisco захотела вернуться в Россию, оценив свои убытки от добровольного прекращения поставок в 200 миллионов долларов выручки за квартал.

Cisco объявила о решении прекратить свою деятельность в России и Белоруссии 23 июня. При этом корпорация объявила о приостановке всех бизнес-операций в указанных странах еще в марте на фоне событий на Украине.

21 сентября президент России Владимир Путин оценил влияние ухода из РФ иностранных партнеров на российскую экономику. Рассуждая о возможных последствиях данного явления в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами, глава государства допустил возможность отложенного негативного эффекта. При этом он заверил, что пока серьезных сбоев в экономике не наблюдается.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что с начала российской спецоперации на Украине рынок РФ покинули 600 международных компаний. Она напомнила, что немецкая компания Siemens ушла из России после 170 лет деятельности на территории государства.

Наука и техника,Анналена Бербок,Владимир Путин,Cisco,Siemens,Казначейство США,
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