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1 час назад

ВОЗ предупредила о всплеске хронических заболеваний к 2030 году. Но есть нюанс

Ferra.ruиещё 1

В новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится о том, что если ничего не изменится, то к 2030 году коллективное отсутствие физических упражнений среди всего человечества приведет к тяжелым последствиям.

ВОЗ предупредила о всплеске хронических заболеваний к 2030 году
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По оценкам авторов доклада, к концу этого десятилетия из-за отсутствия физической активности возникнет около полумиллиарда новых случаев неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца и диабет. В докладе также говорится, что многие страны мало что делают для того, чтобы помочь людям оставаться активными.

Эти выводы содержатся в первом в истории ВОЗ глобальном докладе о состоянии физической активности.

В целом, по оценкам авторов, в период с 2020 по 2030 год в мире возникнет почти 500 миллионов новых случаев этих заболеваний. Большинство этих случаев (около 74%) произойдет в странах с низким и средним уровнем дохода, но экономические затраты будут выше в странах с высоким уровнем дохода (около 64%).

Согласно отчету ВОЗ, менее половины стран даже имеют национальную политику в области физической активности. Только в 30% стран есть национальные рекомендации по физической активности для всех возрастных групп. И если в большинстве стран существует определенный способ отслеживания уровня физической активности взрослых, то менее 30% стран делают то же самое для детей младше 5 лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука и техника,ВОЗ,
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