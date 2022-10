Неандертальцы оказались высшими хищниками

Ученые Германии и Франции обнаружили, что неандертальцы, обитавшие на Пиренейском полуострове в районе пещеры Cueva de los Moros в Габасе, были хищниками высшего порядка, которые предпочитали поедать мышцы и печень травоядных животных. К такому выводу исследователи пришли на основе анализа изотопов цинка зубной эмали. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).