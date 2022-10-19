В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
39 минут назад

Раскрыты характеристики флагманской раскладушки Oppo Find N

Газета.Ruиещё 2

В сети появились характеристики будущей раскладушки Oppo, которая станет основным конкурентом Samsung Galaxy Z Flip4. Об этом сообщает портал Gizmochina.

В Китае появится новый конкурент Samsung Galaxy Z Flip
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что раскладушка от Oppo получит название Find N Flip. Смартфон оснастят складным OLED-экраном с диагональю 6,8 дюймов, а также 3,26-дюймовым внешним дисплеем. Основной экран получит разрешение Full HD+.

За производительность в Oppo Find N Flip будет отвечать флагманский чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1. В качестве камер смартфону приписывают сенсоры Sony IMX709 на 32 Мп, IMX766 с разрешением 50 Мп и 8-мегапиксельный IMX355.

Ожидается, что раскладушка будет питаться от аккумулятора емкостью 4300 мАч.

Анонс Oppo Find N Flip, по слухам, состоится уже в декабре 2022 года. Стоимость и география продаж раскладушки пока неизвестны.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители