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17 минут назад

Астронавт заснял два странных пятна в атмосфере Земли

Елена Прошина

Космонавт на борту Международной космической станции сделал фотографию двух необычных голубых пятна в атмосфере Земли. Об этом сообщает The Earth Observatory.

Астронавт заснял два странных пятна в атмосфере Земли
Фото: телеграм-канал "Лента дня"телеграм-канал "Лента дня"

Странные объекты появились в результате не связанных между собой природных явлений, которые произошли одновременно. Первое пятно света оказалось массивным ударом молнии в районе Сиамского залива. Обычно молнии тяжело увидеть с МКС из-за облаков, но этот удар произошел рядом с большим разрывом в верхней части облаков. При ударе молния осветила окружающие стены облаков, создав таким образом светящееся кольцо.

Второе синее пятно появилось в результате искажения лунного света. Расположение Луны по отношению к МКС таково, что отражающийся от неё свет Солнца проходит прямо через атмосферу Земли, что превращает его в ярко-синее пятно. Этот эффект вызван тем, что часть лунного света рассеивается на крошечных частицах в атмосфере Земли.

Снимок был сделан членом экипажа 66-й экспедиции, когда МКС проходила над Южно-Китайским морем.

Ранее специалисты NASA зафиксировали мощнейший гамма-всплеск во Вселенной.

Наука и техника,NASA,
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