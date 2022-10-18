Астронавт заснял два странных пятна в атмосфере Земли

Космонавт на борту Международной космической станции сделал фотографию двух необычных голубых пятна в атмосфере Земли. Об этом сообщает The Earth Observatory.

Фото: телеграм-канал "Лента дня" телеграм-канал "Лента дня"

Странные объекты появились в результате не связанных между собой природных явлений, которые произошли одновременно. Первое пятно света оказалось массивным ударом молнии в районе Сиамского залива. Обычно молнии тяжело увидеть с МКС из-за облаков, но этот удар произошел рядом с большим разрывом в верхней части облаков. При ударе молния осветила окружающие стены облаков, создав таким образом светящееся кольцо.

Второе синее пятно появилось в результате искажения лунного света. Расположение Луны по отношению к МКС таково, что отражающийся от неё свет Солнца проходит прямо через атмосферу Земли, что превращает его в ярко-синее пятно. Этот эффект вызван тем, что часть лунного света рассеивается на крошечных частицах в атмосфере Земли.

Снимок был сделан членом экипажа 66-й экспедиции, когда МКС проходила над Южно-Китайским морем.