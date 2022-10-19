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34 минуты назад

Маск заявил, что SpaceX теряет по 20 млн долларов в месяц на оплате терминалов Starlink

Газета.Ruиещё 3

Американский предприниматель, создатель компании SpaceX, Илон Маск написал в своем Twitter, что не получает от Пентагона каких-либо денег на оплату работы спутников Starlink на Украине.

Маск назвал сумму убытков из-за Starlink на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предприниматель пояснил, что работу 11 тысяч терминалов Starlink на Украине из 25 тысяч оплачивают некоторые страны, компании и частные лица. На оплате остальных компания Маска теряет по 20 млн долларов в месяц.

Маск говорил, что раньше обращался в Минобороны США с просьбой финансировать работу терминалов Starlink на Украине, однако позже отозвал свою просьбу.

«Никаких денег от министерства обороны США, но несколько других стран, организаций и частных лиц платят за приблизительно 11 тысяч из 25 тысяч терминалов <...> SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты, но мы продолжим делать это», — написал предприниматель.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,Пентагон,
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