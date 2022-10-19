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1 час назад

Учёные воссоздали опасный для кошек вирус. Он может перейти к людям

Ferra.ruиещё 1

В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, вирусологи смогли реконструировать вирус, который вызывает хроническую болезнь почек у кошек. Также специалисты рассказали о его механизме заражения животных.

Учёные воссоздали опасный для кошек вирус, способный перейти к людям
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные из Центра исследований вакцин Университета Питтсбурга смогли воссоздать опасный для домашних кошек вирус. Называется он морбилливирусом, или FeMV. Известно, что он проникает в клетку и заражает её так же, как другие вирусы вроде кори. Но в отличие от вируса кори морбилливирус распространяется через мочу. Этот механизм похож на механизм распространения вируса Нипах, который передаётся людям от летучих мышей и ежегодно вызывает смертельные вспышки заболевания среди жителей Юго-Восточной Азии.

Впервые вирус FeMV нашли у бездомных кошек примерно 10 лет назад. Затем его стали обнаруживать у домашних кошек в Европе и Азии. Полностью идентифицирован и описан этот вирус был в США в 2016 году.

Согласно результатам нового исследования, вирус FeMV попадает в клетки животного при помощи связывания с поверхностным белковым рецептором CD150. При этом люди, которые поставили прививку от кори, уже защищены от морбилливируса. Но распространяться этот вирус может начать среди тех людей, которые не прошли вакцинацию.

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