Без кнопки «Домой»: Apple показала iPad с полноэкранным дизайном

Помимо iPad Pro компания Apple представила новое поколение базового и самого дешёвого планшета — iPad 10. Он получил переработанный дизайн.

Внутри iPad 10 установлен процессор A14 Bionic. Для зарядки планшета используется порт USB-C, также устройство поддерживает 5G.

Из особенностей нового iPad 10 то, что у него нет кнопки «Домой». Touch ID располагается в верхней кнопке. Планшет оснащён сверхширокоугольной 12-мегапиксельной фронтальной камерой, 10,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2360 × 1640 пикселей.