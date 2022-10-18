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1 час назад

Без кнопки «Домой»: Apple показала iPad с полноэкранным дизайном

Ferra.ru

Помимо iPad Pro компания Apple представила новое поколение базового и самого дешёвого планшета — iPad 10. Он получил переработанный дизайн.

Без кнопки «Домой»: Apple показала iPad с полноэкранным дизайном
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Внутри iPad 10 установлен процессор A14 Bionic. Для зарядки планшета используется порт USB-C, также устройство поддерживает 5G.

Из особенностей нового iPad 10 то, что у него нет кнопки «Домой». Touch ID располагается в верхней кнопке. Планшет оснащён сверхширокоугольной 12-мегапиксельной фронтальной камерой, 10,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2360 × 1640 пикселей.

iPad 10 выйдет в четырёх новых цветах: синем, розовом, жёлтом и серебристом. Устройство стоит от $449, что выше предыдущей стартовой цены в $329.

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