В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Мощь MacBook: Apple представила iPad Pro на своём новейшем фирменном процессоре

Ferra.ru

Сегодня Apple представила новое поколение iPad Pro в варианте с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым экраном. Планшеты оснащены новейшим чипом M2 Apple Silicon. Этот процессор дебютировал в MacBook Air 2022 года и 13-дюймовом MacBook Pro 2022 года.

Мощь MacBook: Apple представила iPad Pro на новейшем процессоре
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Apple утверждает, что 8-ядерный процессор M2 на 15% быстрее, чем процессор M1. По GPU прирост до 35%. Чип M2 также позволяет планшету записывать видео в качестве ProPres.

У iPad Pro улучшилась не только производительность. Также он теперь может определять, когда Apple Pencil нависает над дисплеем. Элементы пользовательского интерфейса могут расширяться и реагировать, когда пользователь приближает к экрану стилус.

Новый iPad Pro также обеспечивает более быстрое подключение к сети Wi-Fi благодаря поддержке новейших стандартов Wi-Fi 6E.

Новый 11-дюймовый iPad Pro стоит от $799, а 12,9-дюймовый iPad Pro — от $1099.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители