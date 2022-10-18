Мощь MacBook: Apple представила iPad Pro на новейшем процессоре

Сегодня Apple представила новое поколение iPad Pro в варианте с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым экраном. Планшеты оснащены новейшим чипом M2 Apple Silicon. Этот процессор дебютировал в MacBook Air 2022 года и 13-дюймовом MacBook Pro 2022 года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Apple утверждает, что 8-ядерный процессор M2 на 15% быстрее, чем процессор M1. По GPU прирост до 35%. Чип M2 также позволяет планшету записывать видео в качестве ProPres.

У iPad Pro улучшилась не только производительность. Также он теперь может определять, когда Apple Pencil нависает над дисплеем. Элементы пользовательского интерфейса могут расширяться и реагировать, когда пользователь приближает к экрану стилус.

Новый iPad Pro также обеспечивает более быстрое подключение к сети Wi-Fi благодаря поддержке новейших стандартов Wi-Fi 6E.