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6 минут назад

Телескоп для поиска экзопланет TESS вышел из безопасного режима

Газета.Ru

Космическая обсерватория TESS вышла из безопасного режима и вернулась к нормальной работе. Об этом сообщает сайт NASA.

Телескоп для поиска экзопланет TESS вышел из безопасного режима
Фото: газета.ругазета.ру

TESS был запущен в 2018 году для поиска экзопланет транзитным способом. Он должен фиксировать периодические изменения яркости звезды, вызванные проходом планеты по ее диску. Главной целью миссии является обнаружение небольших миров с твердой поверхностью на близком расстоянии от звезд — то есть, землеподобных планет.

10 октября телескоп автоматически активировал безопасный режим по неясной причине. В этом режиме научные наблюдения невозможны, поскольку он предназначен для ремонта и отладки. Судя по всему, управляющий компьютер перезагрузился, но уже полученные данные уцелели. 13 октября специалисты NASA активировали прибор и вернули его в режим точного наведения. Обзор неба по научной программе продолжается, а инженеры расследуют причины сбоя.

Ранее биологи выяснили, что рисунок крыльев бабочек напоминает птицам глаза хищника, готового к атаке.

Наука и техника,NASA,
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