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58 минут назад

Россия утвердила $12 млн штрафа для Apple за бан альтернативных приложений

Ferra.ruиещё 1

Арбитражный апеляционный суд отклонил жалобу Apple на решение Федеральной антимонопольной службы о назначении штрафа на сумму $12 млн за ограничение рыночной конкуренции.

Россия утвердила сумму штрафа для Apple за бан альтернативных приложений
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Apple попыталась обжаловать решение ФАС об изъятии из своей документации положений, позволяющих отказывать сторонним разработчикам в публикации приложений в AppStore. Это касалось отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, в связи с чем разработчик обвинил Apple в необоснованности действий.

В итоге суд отказал Apple в удовлетворении жалобы. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — записано в картотеке суда.

Наука и техника,ФАС России,Apple,
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