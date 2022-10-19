Россия утвердила сумму штрафа для Apple за бан альтернативных приложений

Арбитражный апеляционный суд отклонил жалобу Apple на решение Федеральной антимонопольной службы о назначении штрафа на сумму $12 млн за ограничение рыночной конкуренции.

Apple попыталась обжаловать решение ФАС об изъятии из своей документации положений, позволяющих отказывать сторонним разработчикам в публикации приложений в AppStore. Это касалось отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, в связи с чем разработчик обвинил Apple в необоснованности действий.