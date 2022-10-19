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40 минут назад

Ухудшенный iPhone с большим экраном «не взлетел»: Apple сократила производство модели 14 Plus

Ferra.ruиещё 2

Спустя всего две недели после старта продаж Apple начала сокращать в Китае производство iPhone 14 Plus. Оказалось, что этой модели покупатели предпочитают iPhone 14 Pro.

Apple сократила производство модели 14 Plus
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Стало известно, что одному из своих поставщиков Apple сообщила о необходимости сокращения производства iPhone 14 Plus на фоне слабого спроса. Большинство покупателей приобретают iPhone 14 Pro, который дороже всего на $100. Для сравнения: на Западе iPhone 14 Plus стоит $899, а iPhone 14 Pro — $999.

Сообщается также, что два завода компании, которой Apple поручила сократить производство iPhone 14 Plus, уже снизили производство на 70% и 90%.

При этом среди экспертов нет удивления происходящему. Многие из них, в том числе авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко, говорили о потенциально слабых продажах iPhone 14 Plus, так как отсутствие востребованности было видно по низкому уровню предзаказов.

Наука и техника,Apple,
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